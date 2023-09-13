Данія анонсувала пакет допомоги Україні на понад $800 млн

Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

Данія анонсувала про постачання Україні нового пакета військової допомоги на суму в $831 млн. Про це повідомляє пресслужба міноборони Данії.

Зазначається, що це 12 пакет допомоги і він є найбільшим від початку повномасштабного вторгнення рф. Вся сума розподілена на три етапи: 617 мільйонів доларів цього року, 209 мільйонів — у 2024 році та 7 мільйонів — у 2025 році.

«Пакет пожертвувань фінансується фондом «Україна» і у співпраці з міжнародними партнерами забезпечує низку потрібних речей, які можуть підтримати військову оборону України», – йдеться у повідомленні.

Йдеться про танки, бойові машини піхоти, танкові боєприпаси і зенітні гармати.

«Для того, щоб Україна могла продовжувати захищатися від незаконного вторгнення Росії, абсолютно необхідно, щоб такі країни, як Данія, продовжували надавати військову і фінансову підтримку Україні», – сказав міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Пакет допомоги для України ще має затвердити Фінансовий комітет.

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