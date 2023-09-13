Дания анонсировала пакет помощи Украине более чем на $800 млн

Речь идет о танках, боевых машинах пехоты, танковых боеприпасах и зенитных пушках.

Дания анонсировала поставки Украине нового пакета военной помощи на сумму в $831 млн. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Дании.

Отмечается, что это 12 пакет помощи и является крупнейшим с начала полномасштабного вторжения рф. Вся сумма распределена на три этапа: 617 миллионов долларов в этом году, 209 миллионов – в 2024 году и 7 миллионов – в 2025 году.

"Пакет пожертвований финансируется фондом "Украина" и в сотрудничестве с международными партнерами обеспечивает ряд нужных вещей, которые могут поддержать военную оборону Украины", - говорится в сообщении.

Речь идет о танках, боевых машинах пехоты, танковых боеприпасах и зенитных пушках.

«Для того чтобы Украина могла продолжать защищаться от незаконного вторжения россии, абсолютно необходимо, чтобы такие страны, как Дания, продолжали оказывать военную и финансовую поддержку Украине», – сказал министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Пакет помощи для Украины должен утвердить Финансовый комитет.

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