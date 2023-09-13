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Назначение новых судей возможно с учетом финансовых возможностей Украины – Минфин

08:22, 13 сентября 2023
В Верховной Раде, между тем, говорят о бюджете 2024 года как о «бюджете войны».
Назначение новых судей возможно с учетом финансовых возможностей Украины – Минфин
Источник фото: Судебная власть
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Министерство финансов сообщило «Судебно-юридической газете», что вопрос выплаты судейского вознаграждения для судей, которые в 2024 году могут быть назначены на вакантные должности в результате запланированных ВККС конкурсов, окончательно еще не решен.

Вместе с тем Министерство финансов сообщило, что судейское вознаграждение для новых судей может быть предусмотрено только «с учетом финансовых возможностей государства».

«Вопрос выделения средств для новых судей, которых запланировано отобрать и назначить на вакантные должности в 2024 году, будет рассмотрен при формировании проекта Государственного бюджета Украины на 2024 год, процесс которого продолжается, с учетом финансовых возможностей государства», - сообщил «Судебно-юридической газете» заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Минфин напомнил, что в условиях продолжения действия в Украине военного положения «приоритетом использования финансового ресурса государства остается выполнение задач по отражению вооруженной агрессии, обеспечению неприкосновенности государственной границы и защиты государства, бесперебойного функционирования бюджетной сферы и жизненно необходимых потребностей жителей территориальных общин, реализации мер территориальной обороны и защиты безопасности населения».

Также отметим, что глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что в 2024 году Украина должна перейти на "бюджет войны", где будут предусмотрены расходы только "на оборону и оружие".

Напомним, что Государственная судебная администрация в августе сообщила, что судейское вознаграждение на 2024 год просчитывается Министерством финансов и ГСА исходя из фактического количества судей в Украине по состоянию на 2023 год.

Вместе с тем Высшая квалификационная комиссия судей 14 сентября планирует объявить о начале конкурсов на вакантные должности судей местных и апелляционных судов.

Автор: Вячеслав Хрипун

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