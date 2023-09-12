В ГУР рассказали, что Путин будет просить у Ким Чен Ына

Путин будет просить у Кима оружие, нет оснований полагать, что все его прихоти выполнят, — сказал представитель ГУР Андрей Юсов.

Путин будет просить о поставках оружия во время встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Ничего сверхнового там не будет. Путин будет просить. Сам факт очень красноречив - что люди, которые себя называют сверхдержавой, обращаются в Северную Корею", - сказал он.

Юсов отметил, что они будут обсуждать поставки артиллерийских снарядов, оружия и боекомплектов советских времен. То есть, речь идет о тех же вещах, которые уже обсуждал министр обороны рф Сергей Шойгу во время встречи с Ким Чен Ыном.

"Сейчас об этом будет просить Путин. Но нет оснований полагать, что все пожелания российского диктатора будут удовлетворены", - добавил представитель ГУР.

Ранее мы писали, что Ким Чен Ын прибыл в рф для переговоров с Путиным.

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