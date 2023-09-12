Владимир Зеленский подписал указ о проверке подлинности решений ВЛК о непригодности мужчин к военной службе и изменении правил пересечения границы

Начинается проверка решений военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе и инвалидности, ГБР, СБУ и МВД поручено безотлагательно принять меры по разоблачению коррупции, а Кабмину – пересмотреть правила пересечения границы, - Зеленский подписал Указ.

Президент Владимир Зеленский подписал 12 сентября Указ №576/2023, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 августа 2023 года относительно проверки решений военно-врачебных комиссий.

В соответствии с решением СНБО Кабинету Министров поручено обеспечить:

1) в недельный срок – создание министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, областными, КГГА, в сферу управления которых относятся учреждения здравоохранения, в составе которых функционируют медико-социальные экспертные комиссии и военно-врачебные комиссии, рабочих групп по проверке обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период военного положения,

2) в трехмесячный срок – проверку рабочими группами обоснованности решений медико-социальных экспертных комиссий и военно-врачебных комиссий по установлению инвалидности, признанию непригодности к военной службе, принятых в период действия правового режима военного положения

При выявлении фактов необоснованного принятия таких решений – инициирование их пересмотра в установленном порядке и информирование при наличии оснований соответствующих правоохранительных органов;

3) в двухнедельный срок – проработка вопроса об особенностях пересечения государственной границы гражданами, признанными непригодными (ограниченно пригодными) в военную службу;

4) в недельный срок – разработка и утверждение плана подготовки нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение в условиях военного состояния качества, эффективности, надлежащего уровня сервиса и безбарьерности составляющих военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Украины, предусмотрев сроки и ответственных за исполнение

5) в недельный срок – совместно с председателями областных, КГГА и Генеральным штабом ВСУ принятие исчерпывающих мер для надлежащей организации системной работы внештатных постоянно действующих военно-врачебных комиссий ТЦК, в том числе с учетом статьи 7 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации»

6) в двухнедельный срок – проработка вопроса по совершенствованию регулирования вопроса относительно военнослужащих, признанных ограниченно пригодными к военной службе, путем подготовки и внесения проектов соответствующих нормативно-правовых актов.

Министерству обороны, Генеральному штабу ВСУ поручено проработать вопрос образования в структуре Министерства отдельного структурного подразделения с целью повышения эффективности выполнения задач и функций Министерства обороны Украины в сфере здравоохранения.

Минздрав, Министерство обороны, Министерство цифровой трансформации, Генеральный штаб ВСУ и т.д. - в недельный срок принять исчерпывающие меры по совершенствованию системы осуществления медицинских осмотров, в том числе допризывников, призывников и военнообязанных, военно-врачебными комиссиями в Вооруженных Силах Украины, прежде всего внештатными постоянно действующими военно-врачебными комиссиями территориальных центров комплектования и социальной поддержки, в условиях военного положения, предусмотрев, в частности:

установление предельных сроков проведения указанных медицинских осмотров;

обеспечение цифровизации соответствующих процессов;

обеспечение условий для проведения медицинских осмотров допризывников, а также иностранных граждан внештатными постоянно действующими военно-врачебными комиссиями территориальных центров комплектования и социальной поддержки;

определение рационального маршрута при организации медицинского осмотра допризывников, призывников, военнообязанных в рамках программы государственных гарантий медицинского обслуживания населения.

Также в соответствии с решением СНБО Государственному бюро расследований, Министерству внутренних дел Украины, Службе безопасности Украины с участием Офиса Генерального прокурора поручено в установленном порядке безотлагательно принять меры по разоблачению коррупционных правонарушений и уголовных правонарушений в сфере служебной деятельности в системе военно-врачебной экспертизы.

Автор: Наталья Мамченко

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