Зеленский уволил Игоря Фараджева с должности начальника Управления по работе с личным составом СБУ

Президент подписал указ об увольнении Фараджева с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №575/2023 об увольнении Игоря Фараджева с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

"Уволить Фараджева Игоря Ельхановича с должности начальника Управления по работе с личным составом Службы безопасности Украины", - говорится в указе.

Ранее мы писали, что Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ.

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