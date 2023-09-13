В Слуге народу предлагают обязать руководителей общественных организаций публиковать данные о доходах и имуществе в открытом доступе

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об открытой публикации информации о доходах и имуществе руководителей общественных организаций.

Руководителей общественных организаций со статусом юридического лица, а также созданных ими юридических лиц предлагают обязать подавать ежегодно до 1 апреля информацию о доходах и имуществе для обнародования на официальном веб-портале Государственной налоговой службы. Соответствующий законопроект 10035 о внесении изменений в статью 23 Закона «Об общественных объединениях» по отдельным вопросам обеспечения открытости для общества информации о финансовой отчетности общественных объединений зарегистрировал в Верховной Раде народный депутат от фракции «Слуга народа» Сергей Кузьминых.

Автор ссылается на «Фундаментальные принципы статуса неправительственных организаций в Европе», принятые Советом Европы 5 июля 2002 года, которым, по его словам, предусмотрено, что соответствующие книги, отчеты и действия неправительственных организаций могут подлежать инспекции контролирующим органом.

В действующем законодательстве Украины зафиксировано, что общественные организации, как правило, получают статус неприбыльных организаций, а их деятельность не облагается налогом.

Обязательным условием для неприбыльной организации является использование своих доходов, исключительно для финансирования расходов на содержание такой неприбыльной организации, реализации целей (целей, задач) и направлений деятельности, определенных ее учредительными документами. Таким образом, общественная организация (общественное объединение), внесенная в Реестр неприбыльных учреждений и организаций, не уплачивает налог на прибыль с каких-либо доходов, в том числе полученных в виде благотворительных взносов и финансовой поддержки, при условии, что такие доходы (прибыли) используются исключительно для финансирования расходов на содержание такой неприбыльной организации, реализации целей (целей, задач) и направлений деятельности, определенных ее учредительными документами.

«Вместе с тем результаты журналистских расследований, официальные сообщения правоохранительных органов или сообщения (публикации) в социальных сетях неравнодушных граждан указывают на то, что образ жизни значительного количества руководителей общественных объединений или лиц, входящих в состав высших органов управления таких общественных объединений, не в полной мере или вообще не соответствуют заявленной уставной деятельности неприбыльной организации. Ведь средства на покупку элитной недвижимости за пределами нашего государства, дворцов в пригороде Киева, дорогих квартир в элитных жилых комплексах столицы, сотен гектаров земельных участков особо ценных земель, люксовых авто и брендовых вещей невозможно заработать занимаясь исключительно общественной или благотворительной деятельностью.

Очевидно право государства и гражданского общества знать информацию об источниках и использовании средств руководством общественных организаций, освобожденных от налогообложения, особенно в такое непростое для Украины время, когда каждая не уплаченная в бюджет копейка имеет чрезвычайно важное значение для обороноспособности государства.

Если же общественные организации не желают раскрывать эту информацию, они могут перейти на общую систему налогообложения и получить статус предприятия, созданного для получения прибыли», - считает автор.

В связи с этим законопроектом предлагаются внести соответствующие изменения в статью 23 Закона Украины «Об общественных объединениях», которым обязать руководителей и лиц, входящих в состав высших органов управления, других органов управления общественных объединений со статусом юридического лица, а также созданных ими юридических лиц (обществ, предприятий), подавать ежегодно до 1 апреля отчетного года информацию о доходах и имуществе для обнародования на официальном веб-портале Центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере налогов, по форме и в порядке, утверждаемом Кабмином.

Автор: Наталья Мамченко

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