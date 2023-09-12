ЕС может снять санкции с трех российских бизнесменов — СМИ

Речь идет о Шульгине, Березкине и Ахмедове.

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Евросоюз не будет продолжать наложенные после полномасштабного вторжения рф в Украину санкции против трех российских бизнесменов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Речь идет о бизнесмене Григории Березкине, миллиардере Фархаде Ахмедове и бывшем руководителе российской компании электронной коммерции Ozon Александре Шульгине.

В агентстве отметили, что ожидается, что это произойдет уже на этой неделе - "15 сентября срок действия нынешних карательных мер истечет".

Впрочем, подчеркивается, что согласие на прекращение действия санкций против Березкина, Ахмедова и Шульгина должны предоставить все 27 стран-членов ЕС. Все ли они готовы это сделать – не уточняется.

Григорий Березкин – российский бизнесмен и предприниматель. Он занимается электроэнергетикой и нефтяной индустрией. Березкин входит в круг близких соратников Путина.

Александр Шульгин – бизнесмен, бывший владелец российской платформы электронной коммерции Ozon Group. 11 апреля 2022 года он покинул пост гендиректора и вышел из совета директоров. Это произошло после введения санкций Европейского Союза и Австралии.

Фархад Ахмедов – российский бизнесмен и миллиардер азербайджанского происхождения. Более 10 лет входит в топ-200 самых богатых людей рф.

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