ЄС може зняти санкції з трьох російських бізнесменів — ЗМІ

Йдеться про Шульгіна, Берьозкіна і Ахмедова.

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Євросоюз не буде продовжувати накладені після повномасштабного вторгнення рф в Україну санкції проти трьох російських бізнесменів. Про це повідомляє агентство Reuters.

Йдеться про бізнесмена Григорія Березкіна, мільярдера Фархада Ахмедова та колишнього керівника російської компанії електронної комерції Ozon Олександра Шульгіна.

В агентстві зазначили, що очікується, що це станеться вже поточного тижня – "15 вересня термін дії нинішніх каральних заходів закінчиться".

Втім, наголошується, згоду на припинення дії санкцій проти Березкіна, Ахмедова та Шульгіна мають надати всі 27 країн-членів ЄС. Чи всі вони готові це зробити – не уточнюється.

Григорій Березкін - російський бізнесмен та підприємець. Він займається електроенергетикою та нафтовою промисловістю. Березкін входить до кола близьких соратників Путіна.

Олександр Шульгін - бізнесмен, колишній власник російської платформи електронної комерції Ozon Group. 11 квітня 2022 року він покинув посаду гендиректора і вийшов із ради директорів. Це сталося після запровадження санкцій Європейського Союзу та Австралії.

Фархад Ахмедов - російський бізнесмен та мільярдер азербайджанського походження. Понад 10 років входить в топ-200 найбагатших людей рф.

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