Кабмин предлагает внести изменения в Бюджетный кодекс касательно финансирования сектора обороны: детали

Предлагается местным советам в период действия военного положения направлять в поддержку обороноспособности государства остатки средств специального фонда местных бюджетов, которые образовались на конец бюджетного периода.

Кабинет министров предлагает внести изменения в раздел VI Бюджетного кодекса касательно обеспечения поддержки обороноспособности государства и развитию оборонно-промышленного комплекса Украины. Соответствующий законопроект №10037 зарегистрирован в Верховной Раде.

Законопроектом пропонується передбачити наступне:

- у період дії воєнного стану вільні залишки коштів місцевих бюджетів та залишки коштів спеціального фонду місцевих бюджетів (крім власних надходжень бюджетних установ та субвенцій з інших бюджетів), які утворилися на кінець бюджетного періоду, спрямовуються за рішеннями відповідних місцевих рад (військових адміністрацій) на оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів, забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування та погашення місцевого боргу, соціальне забезпечення, заходи та роботи територіальної оборони та мобілізаційної підготовки, підтримку сил безпеки і оборони, проектування, будівництво, ремонт захисних споруд цивільного захисту (сховищ, протирадіаційних укриттів), споруд подвійного призначення та облаштування приміщень, які плануються до використання для укриття населення, будівництво фортифікаційних споруд, платежі, пов’язані з виконанням гарантійних зобов’язань АРК, обласної ради чи міської територіальної громади (з можливістю передачі таких коштів іншому місцевому бюджету);

- зарахування у 2024 році до загального фонду Державного бюджету України надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду;

- з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року, як виняток, частина податку на доходи фізичних осіб від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України на відповідній території України та згідно із нормами Бюджетного кодексу належить до доходів загального фонду місцевих бюджетів, зараховується в повному обсязі до спеціального фонду Державного бюджету України та спрямовується у таких пропорціях та за такими напрямами:

- 50 відсотків – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання;

- 50 відсотків – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

Нагадаємо, що Мінфін розповів деталі змін до Держбюджету на 2023 рік.

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