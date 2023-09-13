Труханов остров и озеро Ведро в Киеве могут получить заповедный статус

В Киеве изучают вопросы предоставления охранного статуса отдельным природным объектам.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве изучают вопросы предоставления охранного статуса отдельным природным объектам, в частности, это касается Труханового острова и озера Ведро.

Об этом сообщили в Киевском городском совете.

«В настоящее время Киевский эколого-культурный центр готовит научные обоснования уникальности флоры и фауны острова. Сразу впоследствии я зарегистрирую проект решения, и надеюсь, что до конца этого года он будет рассмотрен и поддержан депутатами Киевсовета», – подчеркнула депутат Киевгорсовета Олеся Пинзеник.

Также она отметила, что еще один природный объект, которому нужно безотлагательно предоставить заповедный статус – это озеро Ведро. Территория представляет собой заливное живописное озеро в долине реки Вита.

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