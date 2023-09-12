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Мінфін розповів деталі змін до Держбюджету на 2023 рік

17:59, 12 вересня 2023
Пропонується збільшення видатків на потреби оборони.
Мінфін розповів деталі змін до Держбюджету на 2023 рік
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У вівторок, 12 вересня, Кабінет міністрів схвалив зміни до Державного бюджету на 2023 рік. Як ми писали, голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа розповіла, що загалом видатки зростуть на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони.

У Міністерстві фінансів розкрили деталі змін до бюджету. Зазначається, що законопроект розроблено з метою спрямування додаткового ресурсу на сектор безпеки та оборони і вирішення інших першочергових потреб держави.

Документом пропонується збільшити видатки державного бюджету на 328,5 млрд грн, зокрема загальний фонд на 322,5 млрд грн, спеціальний фонд – 6 млрд грн.

За загальним фондом:

 - на сектор безпеки і оборони передбачено 302,6 млрд грн, зокрема:

  • 211 млрд грн – Міноборони;
  • 79,2 млрд грн – МВС;
  • 0,6 млрд грн – адміністрації Держспецзв’язку;
  • 4,2 млрд грн – Служби безпеки України;
  • 4,4 млрд грн – Мінстратегпрому;
  • 2,5 млрд грн – ГУР Міноборони;
  • 0,5 млрд грн – Служба зовнішньої розвідки;
  • 0,2 млрд грн – Управління державної охорони.

- інші видатки – 19,9 млрд грн, в тому числі Мінсоцполітики буде спрямовано 16,5 млрд грн для підтримки ВПО, оскільки на сьогодні допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам отримують понад 2 млн осіб і кількість таких осіб постійно збільшується.

За спеціальним фондом передбачено збільшення видатків на 6 млрд грн (за рахунок збільшення надходжень в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу) для забезпечення реалізації проектів щодо відновлення інфраструктури.

Запропоноване збільшення видатків передбачається здійснити за рахунок:

  • скорочення видатків загального фонду з урахування пропозицій головних розпорядників коштів державного бюджету на загальну суму 11,4 млрд грн, зокрема враховано економію коштів з обсягу платежів з обслуговування державного боргу на 10,7 млрд грн;
  • збільшення доходів на 26,1 млрд грн (загальний фонд – 20,1 млрд грн, спеціальний фонд – 6,0 млрд грн - за рахунок збільшення надходжень в рамках програм бюджетної підтримки Європейського Союзу ).

Також передбачено збільшення обсягу державних запозичень загального фонду на 298,8 млрд грн, зокрема:

  • зовнішніх – на 207,6 млрд грн (підтримка США у обсязі 3,3 млрд доларів США);
  • внутрішніх – на 91,2 млрд гривень.

При цьому збільшено обсяг платежів з погашення державного боргу на 8,2 млрд грн, в тому числі погашення внутрішнього боргу збільшене на 23,6 млрд грн, погашення зовнішнього боргу зменшене на 15,4 млрд гривень.

Крім того, в законопроекті передбачена бюджетна програма Міненерго для фінансової підтримки суб’єктам підприємництва паливно-енергетичного комплексу в обсязі 350 млн грн.

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