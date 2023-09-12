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ВККС оголошено конкурс на 560 посад суддів місцевих судів

В резерві – 585 кандидатів на посади суддів.

ВККС оголосила конкурс на посади 532 суддів апеляційних судів

Конкурс оголошено на 410 посад суддів загальних апеляційних судів, 66 посад суддів адміністративних апеляційних судів та 56 посад суддів апеляційних господарських судів.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

Комітет Верховної Ради оголосив конкурс на три вакансії до Конституційного Суду

За квотою парламенту за допомоги Дорадчої групи з міжнародними експертами будуть шукати трьох суддів до КСУ.

ВП ВС переглянула справу про покарання водія за нетверезе водіння після рішення ЄСПЛ, який назвав порушенням відсутність прокурора у справі про адмінправопорушення

ЄСПЛ констатував порушення Конвенції через відсутність прокурора у справі про притягнення водія до адміністративної відповідальності за керування авто в стані сп'яніння: що вирішила Велика Палата Верховного Суду.

  1. В Україні

Довідка ВПО для іноземців: чому важливо її мати

23:59, 12 вересня 2023
У ДМС пояснили, як оформити документи на право проживання в Україні, якщо реєстрація місця проживання опинилася на ТОТ.
Довідка ВПО для іноземців: чому важливо її мати
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Понад 150 тисяч іноземних громадян перебувають на обліку в Києві та Київській області. Аби знаходитись на території України законно їм необхідно мати визначені законодавством підстави і вчасно оформлювати відповідні документи.

Як розповіли у Державній міграційній службі, на даний момент діє постанова КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб». Згідно з нею іноземець або особа без громадянства, які виїхали з тимчасово окупованої території, а також перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, має право оформити довідку внутрішньо переміщеної особи.

Наразі для отримання дозволу на імміграцію в Україну, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, продовження строку перебування на території України або для визнання особою без громадянства іноземці можуть звертатися до територіального органу Державної міграційної служби за місцем фактичного проживання, що підтверджується довідкою ВПО.

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