Довідка ВПО для іноземців: чому важливо її мати

У ДМС пояснили, як оформити документи на право проживання в Україні, якщо реєстрація місця проживання опинилася на ТОТ.

Понад 150 тисяч іноземних громадян перебувають на обліку в Києві та Київській області. Аби знаходитись на території України законно їм необхідно мати визначені законодавством підстави і вчасно оформлювати відповідні документи.

Як розповіли у Державній міграційній службі, на даний момент діє постанова КМУ від 01.10.2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб». Згідно з нею іноземець або особа без громадянства, які виїхали з тимчасово окупованої території, а також перемістилися з території адміністративно-територіальної одиниці, на якій проводяться бойові дії, має право оформити довідку внутрішньо переміщеної особи.

Наразі для отримання дозволу на імміграцію в Україну, посвідки на постійне чи тимчасове проживання, продовження строку перебування на території України або для визнання особою без громадянства іноземці можуть звертатися до територіального органу Державної міграційної служби за місцем фактичного проживання, що підтверджується довідкою ВПО.

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