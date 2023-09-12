Справка ВПЛ для иностранцев: почему важно ее иметь

В ГМС объяснили, как оформить документы на право проживания в Украине, если регистрация места жительства оказалась на ВОТ.

Более 150 тысяч иностранных граждан состоят на учете в Киеве и Киевской области. Чтобы находиться на территории Украины, законно им необходимо иметь определенные законодательством основания и своевременно оформлять соответствующие документы.

Как рассказали в Государственной миграционной службе, сейчас действует постановление КМУ от 01.10.2014 № 509 «Об учете внутренне перемещенных лиц». Согласно ему иностранец или лицо без гражданства, выехавшие с временно оккупированной территории, а также переместившиеся с территории административно-территориальной единицы, на которой проводятся боевые действия, имеет право оформить справку внутренне перемещенного лица.

В настоящее время для получения разрешения на иммиграцию в Украину, вида на постоянное или временное проживание, продления срока пребывания на территории Украины или для признания лицом без гражданства иностранцы могут обращаться в территориальный орган Государственной миграционной службы по месту фактического жительства, подтверждаемого справкой ВПЛ.

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