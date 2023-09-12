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ВККС объявлен конкурс на 560 должностей судей местных судов

В резерве – 585 кандидатов на должности судей.

ВККС объявила конкурс на должности 532 судей апелляционных судов

Конкурс объявлен на 410 должностей судей общих апелляционных судов, 66 должностей судей административных апелляционных судов и 56 должностей судей апелляционных хозяйственных судов.

Head of the National Accreditation Agency Serhii Kostiuk decided to take revenge on business for opening a criminal case

In response to numerous complaints and a criminal complaint, the head of the National Accreditation Agency, Serhii Kostiuk, decided to punish the complaining entrepreneurs by suspending their activities.

Комитет Верховной Рады объявил конкурс на три вакансии в Конституционный Суд

По квоте парламента с помощью Совещательной группы с международными экспертами будут искать трех судей в КСУ.

БП ВС пересмотрела дело о наказании водителя за нетрезвое вождение после решения ЕСПЧ, который назвал нарушением отсутствие прокурора в деле об админправонарушении

ЕСПЧ констатировал нарушение Конвенции из-за отсутствия прокурора по делу о привлечении водителя к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В Украине

Справка ВПЛ для иностранцев: почему важно ее иметь

23:59, 12 сентября 2023
В ГМС объяснили, как оформить документы на право проживания в Украине, если регистрация места жительства оказалась на ВОТ.
Справка ВПЛ для иностранцев: почему важно ее иметь
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Более 150 тысяч иностранных граждан состоят на учете в Киеве и Киевской области. Чтобы находиться на территории Украины, законно им необходимо иметь определенные законодательством основания и своевременно оформлять соответствующие документы.

Как рассказали в Государственной миграционной службе, сейчас действует постановление КМУ от 01.10.2014 № 509 «Об учете внутренне перемещенных лиц». Согласно ему иностранец или лицо без гражданства, выехавшие с временно оккупированной территории, а также переместившиеся с территории административно-территориальной единицы, на которой проводятся боевые действия, имеет право оформить справку внутренне перемещенного лица.

В настоящее время для получения разрешения на иммиграцию в Украину, вида на постоянное или временное проживание, продления срока пребывания на территории Украины или для признания лицом без гражданства иностранцы могут обращаться в территориальный орган Государственной миграционной службы по месту фактического жительства, подтверждаемого справкой ВПЛ.

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