Минздрав работает над тем, чтобы экстренная контрацепция в Украине стала безрецептурной

Препараты на основе левоноргестрела отпускаются без рецепта в 23 странах ЕС, а в ряде стран – в частности Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Лихтенштейне и Польше – они являются рецептурными.

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Министерство здравоохранения не возражает о переводе категории отпуска препаратов для экстренной контрацепции в группу лекарств, отпускаемых без рецепта. Однако, с четкими ограничениями их отпуска по возрасту пациентов.

«Свобода выбора – основа демократических обществ. В частности, это право женщины прервать нежелательную беременность. Особенно, когда речь идет о случаях сексуального насилия», - подчеркнули в министерстве.

В то же время в Минздраве отметили, что все контрацептивы экстренного применения являются гормональными, а значит, могут оказать серьезное влияние на здоровье и дальнейшее самочувствие женщины.

Поэтому средства экстренной контрацепции реализуются в Украине по рецепту. Но не потому, что такова позиция Минздрава, а потому, что так решил производитель, который зарегистрировал лекарственное средство в Украине.

Средства экстренной контрацепции обычно имеют 2 действующих вещества

Левоноргестрел

Улипристалу ацетат

Препараты на основе левоноргестрела отпускаются без рецепта в 23 странах ЕС. Однако одновременно в ряде стран – в частности Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Лихтенштейне и Польше – они являются рецептурными.

Даже в Венгрии, где находится штаб-квартира производителя оригинального препарата, он рецептурный.

Минздрав обратился к ряду производителей – как оригинальных препаратов экстренной контрацепции, так и дженериков – с просьбой рассмотреть возможность их перерегистрации в Украине как безрецептурных препаратов.

По предварительной информации, один из производителей оригинального лекарства уже рассматривает возможность подать документы для перерегистрации препарата.

В случае предоставления производителями всех необходимых документов, процедура перерегистрации каждого препарата будет длиться около месяца.

Ранее мы писали, что Денис Шмыгаль ответил на петицию об отмене рецепта на препараты экстренной контрацепции.

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