Минздрав рассмотрит возможность продажи препаратов экстренной контрацепции без рецепта

Денис Шмыгаль ответил на петицию об отмене рецепта на препараты экстренной контрацепции.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль ответил на петицию по поводу обеспечения безрецептурной продажи препаратов экстренной контрацепции.

Шмыгаль отметил, что Минздрав не отрицает пересмотр правового статуса (категории отпуска), а именно перевода препаратов, применяемых для экстренной контрацепции, в группу лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, с введением определенных ограничений их отпуска по возрасту пациентов.

Он отметил, что на сегодняшний день лекарственные средства для экстренной контрацепции имеют безрецептурный статус в 23 странах Европейского Союза. Вместе с тем, в некоторых странах, в частности Хорватии, Германии, Греции, Венгрии, Италии, Лихтенштейне и Польше, отпускаются по рецепту.

Премьер-министр поручил Минздраву проработать вопросы, поднятые в электронной петиции.

В мае на сайте КМУ появилась петиция с просьбой разрешить продажу препаратов экстренной контрацепции без рецепта. Она собрала необходимые 25 тысяч подписей.

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