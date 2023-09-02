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У цивільних, які мають не задекларовану зброю, буде 30 днів на її декларування або здачу, – Рада розгляне законопроект

Цивільні особи, які мають у володінні не задекларовану вогнепальну зброю та боєприпаси до неї, повинні будуть впродовж місяця звернутися до органів Національної поліції для її декларування або здачі.

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  1. В Україні

МОЗ розгляне можливість продажу препаратів екстреної контрацепції без рецепта

18:37, 2 вересня 2023
Денис Шмигаль відповів на петицію про скасування рецепта на препарати екстреної контрацепції.
МОЗ розгляне можливість продажу препаратів екстреної контрацепції без рецепта
Зображення: freepik.com
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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію щодо забезпечення безрецептурного продажу препаратів екстреної контрацепції.

Шмигаль зазначив, що МОЗ не заперечує перегляд правового статусу (категорії відпуску), а саме переведення препаратів, що застосовуються для екстреної контрацепції, до групи лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, із запровадженням певних обмежень їх відпуску щодо віку пацієнтів.

Він зазначив, що на сьогодні лікарські засоби для екстреної контрацепції мають безрецептурний статус у 23 країнах Європейського Союзу. Разом з тим в деяких країнах, зокрема Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі, відпускаються за рецептом.

Прем’єр-міністр доручив МОЗ опрацювати питання, порушенні у електронній петиції.

У травні на сайті КМУ з’явилася петиція з проханням дозволити продаж препаратів екстреної контрацепції без рецепта. Вона зібрала необхідні 25 тисяч підписів.

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