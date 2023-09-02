МОЗ розгляне можливість продажу препаратів екстреної контрацепції без рецепта

Денис Шмигаль відповів на петицію про скасування рецепта на препарати екстреної контрацепції.

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Премʼєр-міністр Денис Шмигаль відповів на петицію щодо забезпечення безрецептурного продажу препаратів екстреної контрацепції.

Шмигаль зазначив, що МОЗ не заперечує перегляд правового статусу (категорії відпуску), а саме переведення препаратів, що застосовуються для екстреної контрацепції, до групи лікарських засобів, які відпускаються без рецепта, із запровадженням певних обмежень їх відпуску щодо віку пацієнтів.

Він зазначив, що на сьогодні лікарські засоби для екстреної контрацепції мають безрецептурний статус у 23 країнах Європейського Союзу. Разом з тим в деяких країнах, зокрема Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі, відпускаються за рецептом.

Прем’єр-міністр доручив МОЗ опрацювати питання, порушенні у електронній петиції.

У травні на сайті КМУ з’явилася петиція з проханням дозволити продаж препаратів екстреної контрацепції без рецепта. Вона зібрала необхідні 25 тисяч підписів.

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