МОЗ працює над тим, аби екстрена контрацепція в Україні стала безрецептурною

Препарати на основі левоноргестрелу відпускаються без рецепта у 23 країнах ЄС, а у низці країн – зокрема Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі – вони є рецептурними.

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Міністерство охорони здоровʼя не заперечує щодо переведення категорії відпуску препаратів для екстреної контрацепції до групи ліків, які відпускаються без рецепта. Однак, з чіткими обмеженнями їх відпуску щодо віку пацієнтів.

«Свобода вибору – основа демократичних суспільств. Зокрема, це і право жінки перервати небажану вагітність. Особливо, коли йдеться про випадки сексуального насилля», - наголосили у міністерстві.

Водночас у МОЗ зазначили, що усі контрацептиви екстреного застосування є гормональними, а отже, можуть мати серйозний вплив на здоровʼя та подальше самопочуття жінки.

Тому засоби екстреної контрацепції наразі реалізуються в Україні за рецептом. Але не через те, що такою є позиція МОЗ, а тому, що так вирішив виробник, який зареєстрував лікарський засіб в Україні.

Засоби екстреної контрацепції зазвичай мають 2 діючі речовини

Левоноргестрел

Уліпристалу ацетат

Препарати на основі левоноргестрелу відпускаються без рецепта у 23 країнах ЄС. Однак одночасно у низці країн – зокрема Хорватії, Німеччині, Греції, Угорщині, Італії, Ліхтенштейні та Польщі – вони є рецептурними.

Навіть в Угорщині, де знаходиться штаб-квартира виробника оригінального препарату, він є рецептурним.

МОЗ звернулося до низки виробників — як оригінальних препаратів екстреної контрацепції, так і дженериків — з проханням розглянути можливість їх перереєстрації в Україні як безрецептурних препаратів.

За попередньою інформацією, один з виробників оригінальних ліків вже розглядає можливість подати документи для перереєстрації препарату.

У разі подання виробниками всіх необхідних документів, процедура перереєстрації кожного препарату триватиме близько місяця.

Раніше ми писали, що Денис Шмигаль відповів на петицію про скасування рецепта на препарати екстреної контрацепції.

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