Кабмін схвалив зміни до Бюджетного кодексу для фінансування сектору безпеки і оборони та розвитку оборонно-промислового комплексу

Пропонується зарахування у 2024 році до загального фонду державного бюджету у повному обсязі надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду (прогнозний обсяг близько 95,2 млрд гривень).

Фото: КМУ

Кабінет міністрів схвалив зміни до Бюджетного кодексу для фінансування сектору безпеки і оборони та розвитку оборонно-промислового комплексу

Зокрема, змінами пропонується:

зарахування у 2024 році до загального фонду державного бюджету у повному обсязі надходжень, які є джерелами формування державного дорожнього фонду (прогнозний обсяг близько 95,2 млрд гривень);

зарахування з 1 жовтня 2023 року по 31 грудня 2024 року до спеціального фонду держбюджету надходжень від оподаткування доходів у вигляді грошового забезпечення, винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, поліцейськими та особами рядового і начальницького складу, що сплачується згідно з Податковим кодексом на відповідній території України (прогнозний обсяг з 1 жовтня 2023 року до кінця року 25,8 млрд гривень та у 2024 році - 93,7 млрд гривень) та спрямування зазначених надходжень за такими напрямами:

- 50 % – Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України для здійснення заходів із закупівлі спеціальної техніки та обладнання;

- 50 % – Міністерству з питань стратегічних галузей промисловості України на виконання державних цільових програм реформування та розвитку оборонно-промислового комплексу, розроблення, освоєння і впровадження нових технологій, нарощування наявних виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення.

спрямування у період дії воєнного стану на забезпечення підтримки обороноздатності держави за рішеннями відповідних місцевих рад вільних залишків коштів місцевих бюджетів та залишків коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду.

Раніше ми писали, що Верховна Рада додасть 303 млрд грн на оборону змінами до Держбюджету на 2023 рік, скорочення інших видатків планується на 11,4 млрд грн.

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