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Верховна Рада додасть 303 млрд грн на оборону змінами до Держбюджету на 2023 рік, скорочення інших видатків планується на 11,4 млрд грн

17:30, 12 вересня 2023
Серед іншого, плюс 20 млрд грн отримає Державна прикордонна служба і 4,2 млрд грн – СБУ.
Верховна Рада додасть 303 млрд грн на оборону змінами до Держбюджету на 2023 рік, скорочення інших видатків планується на 11,4 млрд грн
Джерело фото: rada.gov.ua
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Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд Державного бюджету України на 2023 рік. Про це повідомила голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа.

«Загалом видатки зростуть на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема для:

+195,7 млрд грн – ЗСУ,

+39,7 млрд грн – Національної гвардії,

+20,4 млрд грн – Державної прикордонної служби,

+19 млрд грн – Національної поліції,

+13,2 млрд грн – закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,

+4,4 млрд грн – Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,

+4,2 млрд грн – СБУ,

+2,5 млрд грн – ГУР МО,

+2,1 млрд грн – Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,

+ 570,2 млн грн – Держспецзв'язку,

+ 500,7 млн грн – СЗР,

+ 230,5 млн грн – УДО,

+151 млн – винагород курсантам системи МВС.

Кошти будуть спрямовуватись в кожному відомстві на зарплати, грошові винагороди, військові та спеціальну техніку.

Крім цього, пропонується збільшити видатки на (основні позиції):

+16,5 млрд грн – допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам,

+5,97 млрд грн – на «швидке відновлення» (грант Європейського Союзу),

+ 1,2 млрд грн – МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права,

+ 552,8 млн грн – видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.

Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн). Також приємно, що Верховна Рада України заощадила 30 млн грн в цьому році на зарплаті НДУ

Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що таке збільшення буде підтримано народними депутатами. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів.

Повний текст законопроекту (а також довгоочікувані зміни до Бюджетного кодексу) сьогодні/завтра будуть на сайті Верховної Ради», - розповіла Підласа.

Автор: Наталя Мамченко

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