Верховна Рада додасть 303 млрд грн на оборону змінами до Держбюджету на 2023 рік, скорочення інших видатків планується на 11,4 млрд грн

Рада найближчим часом розгляне урядовий законопроект про перегляд Державного бюджету України на 2023 рік. Про це повідомила голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа.
«Загалом видатки зростуть на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони. Зокрема для:
+195,7 млрд грн – ЗСУ,
+39,7 млрд грн – Національної гвардії,
+20,4 млрд грн – Державної прикордонної служби,
+19 млрд грн – Національної поліції,
+13,2 млрд грн – закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
+4,4 млрд грн – Мінстратегпрому на виробництво в Україні зброї та боєприпасів,
+4,2 млрд грн – СБУ,
+2,5 млрд грн – ГУР МО,
+2,1 млрд грн – Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,
+ 570,2 млн грн – Держспецзв'язку,
+ 500,7 млн грн – СЗР,
+ 230,5 млн грн – УДО,
+151 млн – винагород курсантам системи МВС.
Кошти будуть спрямовуватись в кожному відомстві на зарплати, грошові винагороди, військові та спеціальну техніку.
Крім цього, пропонується збільшити видатки на (основні позиції):
+16,5 млрд грн – допомогу на проживання внутрішньо переміщеним особам,
+5,97 млрд грн – на «швидке відновлення» (грант Європейського Союзу),
+ 1,2 млрд грн – МЗС, зокрема, для дипломатичних установ в країнах Африки та Аравійського півострова, а також для супроводу України в справах проти росії в Міжнародному суді ООН та Арбітражних трибуналах з морського права,
+ 552,8 млн грн – видання шкільних підручників для 5 і 6 класу.
Планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн). Також приємно, що Верховна Рада України заощадила 30 млн грн в цьому році на зарплаті НДУ
Парламент та уряд завжди оперативно реагують на запити військових, тому в мене немає сумнівів, що таке збільшення буде підтримано народними депутатами. Щодо джерел покриття, то більшу частину необхідних коштів нам доведеться позичати – майже 299 млрд грн, з яких близько 208 млрд грн на внутрішньому ринку, частина коштів надійде від перевиконання неподаткових доходів.
Повний текст законопроекту (а також довгоочікувані зміни до Бюджетного кодексу) сьогодні/завтра будуть на сайті Верховної Ради», - розповіла Підласа.
Автор: Наталя Мамченко
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