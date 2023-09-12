Верховний Суд повернув садибу Терещенків у Києві до комунальної власності

Велика Палата Верховного Суду ухвалила нове рішення у справі щодо садиби Терещенків.

Джерело фото: uk.wikipedia.org / radiosvoboda.org

12 вересня Велика Палата Верховного Суду ухвалила нове рішення у справі щодо садиби Терещенків, яким повернула її територіальній громаді м. Києва.

Про це повідомили у Верховному Суді.

У 2007 році Головне управління комунальної власності Києва (правонаступник – Департамент комунальної власності м. Києва), ВАТ «Укрнафта» та КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» уклали інвестиційний договір з реконструкції та реставрації нежилих будинків – пам’яток архітектури місцевого значення, що розташовані за адресами: бульвар Тараса Шевченка, 34/15, літ. «А» і бульвар Тараса Шевченка, 34/13, літ. «Б», «В».

Пізніше згідно з договором про заміну сторони в зобов’язанні всі права та обов’язки ВАТ «Укрнафта» щодо цього договору взяло на себе ПрАТ «Центрелеватормлинбуд».

Згодом сторони уклали додаткову угоду до інвестиційного договору про можливість набуття інвестором права власності на зазначені нежилі будинки. Пізніше інвестиційний договір було припинено на підставі відповідного договору, підписаного сторонами, а у 2009 році на підставі наказів Головного управління комунальної власності м. Києва були оформлені свідоцтва, які посвідчують право власності ПрАТ «Центрелеватормлинбуд» на вказані будівлі.

Прокурор звернувся до суду з позовом до ПрАТ «Центрелеватормлинбуд» і КП «Дирекція реставраційно-відновлювальних робіт» про розірвання інвестиційного договору та повернення садиби в комунальну власність, стверджуючи, що відповідачі не виконали своїх обов’язків, у зв’язку із чим територіальна громада значною мірою була позбавлена того, на що розраховувала під час укладення договору. Крім того, об’єкти культурної спадщини не вибули у встановленому законом порядку з комунальної власності, оскільки на момент виникнення спірних правовідносин діяла законодавчо встановлена заборона на їх відчуження. До того ж відповідачі не дотрималися вимог Закону України «Про охорону культурної спадщини» та умов охоронних договорів, оскільки пам’ятки культурної спадщини перебувають у незадовільному стані, а жодні заходи для їх збереження не були вжиті.

Суди попередніх інстанцій у задоволенні позову відмовили.

Розглянувши касаційну скаргу прокурора, Велика Палата ВС ухвалила рішення про задоволення вимог про повернення садиби Терещенків територіальній громаді м. Києва. В іншій частині рішення судів попередніх інстанцій залишено без змін.

Крім того, Велика Палата ВС постановила окрему ухвалу щодо недопущення порушень законодавства про охорону культурної спадщини.

Із повним текстом постанови ВП ВС у справі № 910/8413/21 (провадження № 12-9гс23) можна буде ознайомитися у ЄДРСР та в Базі правових позицій Верховного Суду.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.