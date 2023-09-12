Верховная Рада прибавит 303 млрд грн на оборону изменениями в Госбюджет на 2023 год, сокращение прочих расходов планируется на 11,4 млрд грн

Среди прочего плюс 20 млрд грн получит Государственная пограничная служба и 4,2 млрд грн – СБУ.

Источник фото: rada.gov.ua

Рада в ближайшее время рассмотрит правительственный законопроект о пересмотре Государственного бюджета Украины на 2023 год. Об этом сообщила глава бюджетного Комитета Рады Роксолана Пидласа.

«В целом расходы вырастут на 317 млрд грн, из которых почти 303 млрд грн предлагается направить на нужды обороны. В частности для:

+195,7 млрд грн – ВСУ,

+39,7 млрд грн – Национальной гвардии,

+20,4 млрд грн – Государственной пограничной службы,

+19 млрд грн – Национальной полиции,

+13,2 млрд грн – закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,

+4,4 млрд грн – Минстратегпрома на производство в Украине оружия и боеприпасов,

+4,2 млрд грн – СБУ,

+2,5 млрд грн – ГУР МО,

+2,1 млрд грн – Государственной специальной службы транспорта Минобороны,

+ 570,2 млн грн – Госспецсвязи,

+ 500,7 млн грн – СВР,

+ 230,5 млн грн – УГО,

+151 млн – вознаграждение курсантам системы МВД.

Денежные средства будут направляться в каждом ведомстве на зарплаты, денежные вознаграждения, военную и специальную технику.

Кроме того, предлагается увеличить расходы на (основные позиции):

+16,5 млрд грн – помощь на проживание внутренне перемещенным лицам,

+5,97 млрд грн – на «скорое восстановление» (грант Европейского Союза),

+ 1,2 млрд грн – МИД, в частности, для дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины по делам против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах по морскому праву,

+ 552,8 млн. грн. – издание школьных учебников для 5 и 6 класса.

Планируется сокращение прочих расходов на 11,4 млрд грн, в основном за счет уменьшения расходов на обслуживание государственного долга (на 10,7 млрд грн). Также приятно, что Верховная Рада Украины сэкономила 30 млн. грн. в этом году на зарплате НГУ

Парламент и правительство всегда оперативно реагируют на запросы военных, поэтому у меня нет сомнений, что такое увеличение будет поддержано народными депутатами. Что касается источников покрытия, то большую часть необходимых средств нам придется ссужать – почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов.

Полный текст законопроекта (а также долгожданные изменения в Бюджетный кодекс) сегодня/завтра будут на сайте Верховной Рады», – рассказала Пидласа.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.