В Слузі народу пропонують зобов’язати керівників громадських організацій публікувати дані про доходи та майно у відкритому доступі

У Верховній Раді зареєстрували законопроект про відкрите публікування інформації про доходи та майно керівників громадських організацій.

Керівників громадських організацій зі статусом юридичної особи, а також створених ними юридичних осіб пропонують зобов’язати подавати щорічно до 1 квітня інформацію про доходи та майно для оприлюднення на офіційному веб-порталі Державної податкової служби. Відповідний законопроект 10035 про внесення змін до статті 23 Закону «Про громадські об'єднання» щодо окремих питань забезпечення відкритості для суспільства інформації про фінансову звітність громадських об’єднань зареєстрував у Верховній Раді народний депутат від фракції «Слуга народу» Сергій Кузьміних.

Автор посилається на «Фундаментальні принципи щодо статусу неурядових організацій в Європі», ухвалені Радою Європи 5 липня 2002 року, яким, за його словами, передбачено, що відповідні книги, звіти і дії неурядових організацій можуть підлягати інспекції контролюючим органом.

В чинному законодавстві України зафіксовано, що громадські організації, як правило, отримують статус неприбуткових організацій, а їх діяльність – не оподатковується.

Обов’язковою умовою для неприбуткової організації є використання своїх доходів (прибутків), виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами. Таким чином, громадська організація (громадське об’єднання), яка внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій, не сплачує податок на прибуток з будь-яких доходів, в тому числі отриманих у вигляді благодійних внесків та фінансової підтримки, за умови, що такі доходи (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

«Разом з тим, результати журналістських розслідувань, офіційні повідомлення правоохоронних органів або дописи (публікації) у соціальних мережах небайдужих громадян, вказують на те, що спосіб життя значної кількості керівників громадських об’єднань або осіб, які входять до складу вищих органів управління таких громадських об’єднань, не в повній мірі або взагалі не відповідає заявленій статутній діяльності неприбуткової організації. Адже, кошти на купівлю елітної нерухомості за межами нашої держави, палаців у передмісті Києва, дорогих квартир в елітних житлових комплексах столиці, сотень гектарів земельних ділянок особливо цінних земель, люксових авто та брендових речей, неможливо заробити займаючись виключно громадською або благодійною діяльністю.

Очевидним є право держави та громадянського суспільства знати інформацію про джерела та використання коштів керівництвом громадських організацій, що звільнені від оподаткування, особливо в такий непростий для України час, коли кожна не сплачена до бюджету копійка має надзвичайно важливе значення для обороноздатності держави.

Якщо ж громадські організації не бажають розкривати зазначену інформацію, вони можуть перейти на загальну систему оподаткування та отримувати статус підприємства, створеного для отримання прибутку», - вважає автор.

В зв’язку із цим законопроектом пропонуються внести відповідні зміни до статті 23 Закону України «Про громадські об'єднання», яким зобов’язати керівників та осіб, які входять до складу вищих органів управління, інших органів управління громадських об'єднань зі статусом юридичної особи, а також створених ними юридичних осіб (товариств, підприємств), подавати щорічно до 1 квітня звітного року інформацію про доходи та майно, для оприлюднення на офіційному веб- порталі Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері податків, за формою та у порядку, який затверджується Кабміном.

Автор: Наталя Мамченко

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