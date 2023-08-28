Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ

Президент призначив заступника Голови СБУ та начальника управління СБУ в Запорізькій області.

Президент Володимир Зеленський своїми Указами провів кадрові перестановки в Службі безпеки України.

Він призначив заступника Голови СБУ та начальника управління СБУ в Запорізькій області.

Так, Указом №509/2023 Зеленський звільнив Олександра Поклада з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України.

Водночас Указом №510/2023 Президент призначив його заступником Голови СБУ.

Також Указом №511/2023 Володимир Зеленський призначив Олександра Пеліна начальником Управління СБУ в Запорізькій області.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.