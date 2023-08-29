Що робити в разі втрати закордонного паспорта в Польщі: покрокова інструкція

Якщо паспорт загубили або його вкрали у Польщі, українцям слід звернутися до найближчого відділу поліції та отримати довідку або інший офіційний документ про те, що там отримали заяву про втрату паспорта.

Українцям роз'яснили, що робити в разі втрати (крадіжка, загублення) закордонного паспорта в Польщі. Про це повідомляє yavp.pl.

Покрокова інструкція:

Потрібно звернутися до найближчого відділу місцевої поліції та отримати довідку або інший офіційний документ про те, що ви заявили про втрату паспорта. Чекати, доки поліція буде розшукувати втрачений паспорт, не обов’язково. Взяти довідку й прийти з нею до найближчої консульськоїу станови. Не буде зайвим захопити зі собою всі наявні у вас документи, що підтверджують громадянство України або просто посвідчують особу (наприклад, внутрішній паспорт громадянина України). Стануть у нагоді і копії подібних документів. Все це допоможе консулу та прискорить процедуру. Після того, як належність до громадянства України буде підтверджено, консул оформить посвідчення особи на повернення до України (також відоме як «білий паспорт» – через колір обкладинки).

Що таке і як діє посвідчення особи на повернення до України:

Це спрощений варіант паспорта, термін дії якого не перевищує 30 днів. Цей документ дає право лише повернутися до України. Подорожувати по світу з ним не вийде.

Посвідчення особи на повернення в Україну можна оформити позачергово в консульських установах у дні та години прийому громадян. Консульський збір за надання цієї послуги становить 125 злотих.

В яких випадках ще оформлюється посвідчення на повернення до України:

Окрім випадків втрати закордонного паспорту, такий документ може бути виданий ще в 3-х випадках:

закінчення строку дії існуючого закордонного паспорта;

пошкодження чинного закордонного паспорта;

якщо громадянин України ніколи раніше не оформлював закордонний паспорт (у т.ч. для новонароджених дітей).

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