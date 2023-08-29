Что делать в случае потери загранпаспорта в Польше: пошаговая инструкция

Если паспорт потеряли или украли в Польше, украинцам следует обратиться в ближайший отдел полиции и получить справку или другой официальный документ о том, что там получили заявление о потере паспорта.

Украинцам разъяснили, что делать в случае потери (кража, утери) загранпаспорта в Польше. Об этом сообщает yavp.pl.

Пошаговая инструкция:

Следует обратиться в ближайший отдел местной полиции и получить справку или другой официальный документ о том, что вы заявили о потере паспорта. Ждать, пока полиция будет разыскивать утраченный паспорт, не обязательно. Взять справку и прийти с ней в ближайшее консульское положение. Не будет лишним захватить с собой все имеющиеся у вас документы, подтверждающие гражданство Украины или просто удостоверяющие личность (например, внутренний паспорт гражданина Украины). Пригодятся и копии подобных документов. Все это поможет консулу и ускорит процедуру. После того, как принадлежность к гражданству Украины будет подтверждена, консул оформит удостоверение личности на возвращение в Украину (также известно как «белый паспорт» – через цвет обложки).

Что такое и как действует удостоверение личности на возвращение в Украину:

Это упрощенный вариант паспорта, срок действия которого не превышает 30 дней. Этот документ дает право только вернуться в Украину. Путешествовать по миру с ним не получится.

Удостоверение личности возвращения в Украину можно оформить вне очереди в консульских учреждениях в дни и часы приема граждан. Консульский сбор за предоставление этой услуги составляет 125 злотых.

В каких случаях еще оформляется удостоверение на возвращение в Украину:

Кроме случаев потери загранпаспорта, такой документ может быть выдан еще в 3-х случаях:

истечение срока действия существующего загранпаспорта;

повреждение действующего загранпаспорта;

если гражданин Украины никогда раньше не оформлял загранпаспорт (в т.ч. для новорожденных детей).

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