Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Применение полицейскими огнестрельного оружия должно быть детально регламентировано национальными властями и должна существовать четкая цепь командования, — решение ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека по одному из дел признал, что применение полицией силы против заявителя было обоснованным, но отметил хаотический способ использования полицией огнестрельного оружия для задержания водителя.

Кандидаты на должность члена Совещательной группы экспертов смогут подать документы до 12 сентября – Совет судей

Совет судей Украины планирует избрать члена Совещательной группы экспертов для избрания судей КСУ.

Не создать Генпрокурора №2: Денис Малюська рассказал, что в ближайшие месяцы будет происходить с САП, НАБУ и возобновлением декларирования

«Поиск баланса между необходимостью предоставить управленческие рычаги влияния руководителю САП, но при этом и не создать генерального прокурора №2», - по словам Дениса Малюськи, в ближайшие четыре месяца состоятся дискуссии вокруг статуса и полномочий САП и НАБУ.

Верховный Суд высказался, подлежит ли апелляционному обжалованию определение следственного судьи об отмене постановления прокурора о поручении осуществлять досудебное расследование другому органу

Прокурор утверждал, что определение следственного судьи об отмене постановления заместителя Генерального прокурора о поручении осуществления досудебного расследования уголовных правонарушений другому органу не предусмотрено нормами УПК Украины, поэтому суд апелляционной инстанции не вправе отказать в проверке ее законности.

Государственные служащие больше ориентированы на государство, а не общество – исследование НАДС

Выявлена разница в подходах к деятельности у госслужащих и работников органов местного самоуправления.

  1. Общество
  2. / В мире

Украинцы с 1 сентября могут получить бесплатное жилье в Чехии: что нужно знать

07:39, 29 августа 2023
Украинские беженцы могут получить кратковременное жилье до оформления необходимых документов.
Украинцы с 1 сентября могут получить бесплатное жилье в Чехии: что нужно знать
Фото: depositphotos.com
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Украинцы, которые едут в Чехию, могут получить кратковременное жилье до оформления необходимых документов. Такие убежища работают 24/7. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Однако с 1 сентября это убежище можно будет получить только в Брно и Остраве. В Праге с этого дня жилье предоставлять уже не будут.

«Кратковременное убежище могут получить лица, ожидающие открытия KACPU (Краевые центры помощи Украине) или ожидающих временной защиты и еще не имеющих собственного жилья. Кратковременные убежища работают круглосуточно и находятся в Брно и Остраве», — говорится в сообщении.

В такие центры можно подать заявление, чтобы получить временную защиту. Кроме того, там помогут получить гуманитарное жилье от государства.

Однако KACPU работают не каждый день, ведь график может быть разным, поскольку зависит от региона.

Если вам срочно нужно жилье, то можно использовать услугу кратковременного убежища:

  • Brno, Hnevkovského 30/65 (+420 770 132 569);
  • Острава, Dr.Maleho 1356/17 (+420 771 288 779).

Гуманитарное убежище от государства в Чехии предоставляют в форме первичной помощи людям, которые ищут спасение от войны в Украине и до сих пор не имеют жилья в Чешской Республике.

Однако такое жилье предоставляют всего на 150 дней. После этого вы можете найти себе квартиру или дом и заключить договор аренды или субаренды.

Исключения являются для лиц, уязвимых. Они могут проживать там бесплатно и после пяти месяцев.

Граждан Украины, которые будут подавать заявление на временное убежище в Центральноческом крае, предупредили, что бесплатное жилье в этом регионе будут предоставлять только через KACPU в Кладне и Кутной Горе. Однако переселенцы могут поселить в любом населенном пункте Центральноческого края. Всё зависит от того, где есть свободные места.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області