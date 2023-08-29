Украинцы с 1 сентября могут получить бесплатное жилье в Чехии: что нужно знать

Украинские беженцы могут получить кратковременное жилье до оформления необходимых документов.

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Украинцы, которые едут в Чехию, могут получить кратковременное жилье до оформления необходимых документов. Такие убежища работают 24/7. Об этом сообщает proukrainu.blesk.cz.

Однако с 1 сентября это убежище можно будет получить только в Брно и Остраве. В Праге с этого дня жилье предоставлять уже не будут.

«Кратковременное убежище могут получить лица, ожидающие открытия KACPU (Краевые центры помощи Украине) или ожидающих временной защиты и еще не имеющих собственного жилья. Кратковременные убежища работают круглосуточно и находятся в Брно и Остраве», — говорится в сообщении.

В такие центры можно подать заявление, чтобы получить временную защиту. Кроме того, там помогут получить гуманитарное жилье от государства.

Однако KACPU работают не каждый день, ведь график может быть разным, поскольку зависит от региона.

Если вам срочно нужно жилье, то можно использовать услугу кратковременного убежища:

Brno, Hnevkovského 30/65 (+420 770 132 569);

Острава, Dr.Maleho 1356/17 (+420 771 288 779).

Гуманитарное убежище от государства в Чехии предоставляют в форме первичной помощи людям, которые ищут спасение от войны в Украине и до сих пор не имеют жилья в Чешской Республике.

Однако такое жилье предоставляют всего на 150 дней. После этого вы можете найти себе квартиру или дом и заключить договор аренды или субаренды.

Исключения являются для лиц, уязвимых. Они могут проживать там бесплатно и после пяти месяцев.

Граждан Украины, которые будут подавать заявление на временное убежище в Центральноческом крае, предупредили, что бесплатное жилье в этом регионе будут предоставлять только через KACPU в Кладне и Кутной Горе. Однако переселенцы могут поселить в любом населенном пункте Центральноческого края. Всё зависит от того, где есть свободные места.

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