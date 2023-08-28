В Виннице мужчина сел за руль под действием алкоголя, который в 14 раз превысил норму

Драггер показал 2,75 промилле алкоголя в организме водителя.

Фото: патрульная полиция

В Виннице патрульные полицейские обнаружили водителя, который сел за руль под действием алкоголя, в 14 раз превышаюшего норму. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

На линию 102 поступило сообщение о нетрезвом водителе, двигавшемся автомобилем Opel Vectra. На улице Барское шоссе патрульные обнаружили и остановили нарушителя.

Во время общения с водителем у него заметили признаки опьянения: запах алкоголя из полости рта, выраженное дрожание пальцев рук, поведение, не соответствующее обстановке.

Мужчине предложили пройти проверку на месте остановки с помощью алкотестера. Спецприбор Drager показал 2,75 промилле алкоголя в организме водителя.

На 43-летнего водителя автомобиля Opel патрульные составили протокол по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения).

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