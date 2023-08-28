Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Застосування поліцейськими вогнепальної зброї має бути детально регламентовано національною владою і має існувати чіткий ланцюг командування, — рішення ЄСПЛ

Європейський суд з прав людини у одній зі справ визнав, що застосування поліцією сили проти заявника було обґрунтованим, але наголосив на хаотичному способі, в який поліція фактично використовувала вогнепальну зброю для затримання водія.

Кандидати на посаду члена Дорадчої групи експертів зможуть подати документи до 12 вересня – РСУ

Рада суддів України планує обрати члена Дорадчої групи експертів для обрання суддів КСУ.

Не створити Генпрокурора №2: Денис Малюська розповів, що у найближчі місяці відбуватиметься із САП, НАБУ і відновленням декларування

«Пошук балансу між необхідністю надати управлінські важелі впливу керівнику САП, але при цьому і не створити генерального прокурора №2», - за словами Дениса Малюськи, найближчі чотири місяці відбудуться дискусії навколо статусу і повноважень САП та НАБУ.

Верховний Суд висловився, чи підлягає апеляційному оскарженню ухвала слідчого судді про скасування постанови прокурора щодо доручення здійснювати досудове розслідування іншому органу

Прокурор стверджував, що ухвала слідчого судді щодо скасування постанови заступника Генерального прокурора про доручення здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень іншому органу не передбачена нормами КПК України, а тому суд апеляційної інстанції не вправі відмовити у перевірці її законності.

Державні службовці більше орієнтовані на відданість державі, а не суспільству – дослідження НАДС

Виявлена різниця у підходах до своєї діяльності у держслужбовців та працівників органів місцевого самоврядування.

  1. В Україні

У Вінниці чоловік сів за кермо під дією алкоголю, що у 14 разів перевищив норму

23:50, 28 серпня 2023
Драгер показав 2,75 проміле алкоголю в організмі кермувальника.
У Вінниці чоловік сів за кермо під дією алкоголю, що у 14 разів перевищив норму
Фото: поліція
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Вінниці патрульні поліцейські виявили водія, який сів за кермо під дією алкоголю, який у 14 разів перевищував норму. Про це повідомляє прес-служба поліції.

На лінію 102 надійшло повідомлення про нетверезого водія, який рухався автомобілем Opel Vectra. На вулиці Барське шосе патрульні виявили та зупинили порушника.

Під час спілкування із водієм у нього помітили ознаки сп'яніння: запах алкоголю з порожнини рота, виражене тремтіння пальців рук, поведінка, що не відповідала обстановці.

Чоловікові запропонували пройти перевірку на місці зупинки за допомогою алкотестера. Спецприлад Drager показав 2,75 проміле алкоголю в організмі кермувальника.

На 43-річного водія автомобіля Opel патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Рищенко
    Андрій Рищенко
    суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду
  • Андрій Ліуш
    Андрій Ліуш
    заступник голови Залізничного районного суду м. Львова
  • Ярослав Боровець
    Ярослав Боровець
    заступник голови Господарського суду Тернопільської області