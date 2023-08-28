У Вінниці чоловік сів за кермо під дією алкоголю, що у 14 разів перевищив норму

Драгер показав 2,75 проміле алкоголю в організмі кермувальника.

Фото: поліція

У Вінниці патрульні поліцейські виявили водія, який сів за кермо під дією алкоголю, який у 14 разів перевищував норму. Про це повідомляє прес-служба поліції.

На лінію 102 надійшло повідомлення про нетверезого водія, який рухався автомобілем Opel Vectra. На вулиці Барське шосе патрульні виявили та зупинили порушника.

Під час спілкування із водієм у нього помітили ознаки сп'яніння: запах алкоголю з порожнини рота, виражене тремтіння пальців рук, поведінка, що не відповідала обстановці.

Чоловікові запропонували пройти перевірку на місці зупинки за допомогою алкотестера. Спецприлад Drager показав 2,75 проміле алкоголю в організмі кермувальника.

На 43-річного водія автомобіля Opel патрульні склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння).

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