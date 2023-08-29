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Українці з 1 вересня можуть отримати безкоштовне житло у Чехії: що слід знати

07:39, 29 серпня 2023
Українські біженці можуть отримати короткочасне житло до того, як оформлять необхідні документи.
Українці з 1 вересня можуть отримати безкоштовне житло у Чехії: що слід знати
Фото: depositphotos.com
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Українці, які їдуть до Чехії, можуть отримати короткочасне житло до того, як оформлять необхідні документи. Такі притулки працюють 24/7. Про це повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Проте з 1 вересня цей прихисток можна буде отримати тільки у Брно та Остраві. У Празі з цього дня житло надавати вже не будуть.

«Короткочасний притулок можуть отримати особи, які очікують на відкриття KACPU (Крайові центри допомоги Україні) або ті, хто очікує на тимчасовий захист та ще не має власного житла. Короткочасні притулки працюють цілодобово та знаходяться в Брно та в Остраві», — йдеться у повідомленні.

До таких центрів можна подати заяву, аби отримати тимчасовий захист. Крім того, там допоможуть з отриманням гуманітарного житла від держави. 

Проте KACPU працюють не кожного дня, адже графік може бути різним, оскільки залежить від регіону.

Якщо вам терміново потрібне житло, то можна використати послугу короткочасного притулку:

  • Brno, Hnevkovskeho 30/65 (+420 770 132 569);
  • Ostrava, Dr.Maleho 1356/17 (+420 771 288 779).

Гуманітарний притулок від держави у Чехії надають у формі первинної допомоги людям, які шукають порятунок від війни в Україні та досі не мають житла у Чеській Республіці.

Проте таке житло надають всього лише на 150 днів. Після цього ви можете знайти собі квартиру або будинок та укласти договір оренди або суборенди. 

Винятки є для осіб, які є вразливими. Вони можуть проживати там безкоштовно і після п'яти місяців.

Громадян України, які будуть подавати заяву на тимчасовий прихисток в Центральночеському краї, попередили, що безкоштовне житло в цьому регіоні будуть надавати лише через KACPU у Кладні та Кутній Горі. Проте переселенців можуть поселити в будь-якому населеному пункті Центральночеського краю. Все залежить від того, де є вільні місця.

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