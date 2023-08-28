Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ

Президент назначил заместителя Главы СБУ и начальника управления СБУ в Запорожской области.

Президент Владимир Зеленский своими Указами провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины.

Он назначил заместителя Главы СБУ и начальника управления СБУ в Запорожской области.

Так, Указом №509/2023 Зеленский уволил Александра Поклада с должности начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины.

В то же время, Указом №510/2023 Президент назначил его заместителем Главы СБУ.

Также Указом №511/2023 Владимир Зеленский назначил Александра Пелина начальником Управления СБУ в Запорожской области.

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