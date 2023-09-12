Зеленський звільнив Ігоря Фараджева з посади начальника Управління роботи з особовим складом СБУ

Президент підписав указ про звільнення Фараджева з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ №575/2023 про звільнення Ігоря Фараджева з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України. Відповідний документ опубліковано на сайті глави держави.

"Звільнити Фараджева Ігоря Ельхановича з посади начальника Управління роботи з особовим складом Служби безпеки України", - йдеться у указі.

Раніше ми писали, що Зеленський провів кадрові перестановки в СБУ.

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