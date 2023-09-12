Володимир Зеленський підписав указ про перевірку справжності рішень ВЛК щодо непридатності чоловіків до військової служби і зміну правил перетину кордону

Починається перевірка рішень військово-лікарських комісій про непридатність до військової служби та інвалідність, ДБР, СБУ та МВС доручено невідкладно вжити заходів з викриття корупції, а Кабміну – переглянути правила перетину кордону, - Зеленський підписав Указ.

Президент Володимир Зеленський підписав 12 вересня Указ №576/2023, яким увів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 30 серпня 2023 року стосовно перевірки рішень військово-лікарських комісій.

Відповідно до рішення РНБО Кабінету Міністрів доручено забезпечити:

1) у тижневий строк – утворення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, обласними, КМДА, до сфери управління яких належать заклади охорони здоров'я, у складі яких функціонують медико-соціальні експертні комісії та військово-лікарські комісії, робочих груп із перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період воєнного стану,

2) у тримісячний строк – перевірку робочими групами обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій щодо встановлення інвалідності, визнання непридатності до військової служби, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану

У разі виявлення фактів необґрунтованого прийняття таких рішень – ініціювання їх перегляду у встановленому порядку та інформування за наявності підстав відповідних правоохоронних органів;

3) у двотижневий строк – опрацювання питання щодо особливостей перетинання державного кордону громадянами, визнаними непридатними (обмежено придатними) до військової служби;

4) у тижневий строк – розроблення і затвердження плану підготовки нормативно-правових актів, спрямованих на забезпечення в умовах воєнного стану якості, ефективності, належного рівня сервісу та безбар'єрності складових військово-лікарської експертизи в Збройних Силах України, передбачивши строки й відповідальних за виконання;

5) у тижневий строк – спільно з головами обласних, КМДА та Генеральним штабом ЗСУ вжиття вичерпних заходів для належної організації системної роботи позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій ТЦК, зокрема з урахуванням статті 7 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

6) у двотижневий строк – опрацювання питання щодо вдосконалення регулювання питання стосовно військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби, шляхом підготовки та внесення проектів відповідних нормативно-правових актів.

Міністерству оборони, Генеральному штабу ЗСУ доручено опрацювати питання щодо утворення у структурі Міністерства окремого структурного підрозділу з метою підвищення ефективності виконання завдань і функцій Міністерства оборони України у сфері охорони здоров'я.

МОЗ, Міністерству оборони, Міністерству цифрової трансформації, Генеральному штабу ЗСУ тощо - у тижневий строк ужити вичерпних заходів щодо вдосконалення системи здійснення медичних оглядів, у тому числі допризовників, призовників та військовозобов'язаних, військово-лікарськими комісіями в Збройних Силах України, насамперед позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, в умовах воєнного стану, передбачивши, зокрема:

встановлення граничних строків проведення зазначених медичних оглядів;

забезпечення цифровізації відповідних процесів;

забезпечення умов для проведення медичних оглядів допризовників, а також іноземних громадян позаштатними постійно діючими військово-лікарськими комісіями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

визначення раціонального маршруту під час організації медичного огляду допризовників, призовників, військовозобов'язаних у рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення тощо.

Також відповідно до рішення РНБО Державному бюро розслідувань, Міністерству внутрішніх справ України, Службі безпеки України за участю Офісу Генерального прокурора доручено у встановленому порядку невідкладно вжити заходів з викриття корупційних правопорушень та кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності в системі військово-лікарської експертизи.

Автор: Наталя Мамченко

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