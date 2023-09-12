Ким Чен Ын прибыл в рф для переговоров с Путиным

Ким Чен Ын прибыл на станцию Хасан на бронепоезде.

Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в рф для переговоров с российским диктатором Путиным. Об этом пишет японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что стороны обсудят поставки северокорейского вооружения российским оккупантам.

Там уточняют, что Ким Чен Ын прибыл на станцию Хасан на бронепоезде. Официальное корейское Центральное информационное агентство подтвердило визит Ким Чен Ина в рф.

Лидер Северной Кореи поехал в россию в сопровождении чиновников вооруженной промышленности и военных, а также министра иностранных дел.

Ранее сообщалось, что КНДР замалчивает поездку на бронепоезде Ким Чен Ына в россию по поставкам оружия.

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