КНДР замалчивает поездку на бронепоезде Ким Чен Ына в россию по поставкам оружия, – СМИ

Ким Чен Ын встретится с путиным, чтобы обсудить детали военного сотрудничества.

Источник фото: BBC

Северная Корея хранит молчание относительно ожидаемого визита своего лидера Ким Чен Ына в россию, даже несмотря на то, что он принял участие в фотосессии с участниками празднования 75-й годовщины основания страны. По сообщениям, северокорейский лидер должен посетить дальневосточный город Владивосток, вероятно, на своем бронепоезде, для участия в саммите, который должен состояться в воскресенье, – пишет Independent.

Южнокорейские СМИ обещают встречу владимира путина и Ким Чен Ына уже в среду.

Ожидается, что лидер Северной Кореи встретится с российским диктатором, чтобы обсудить поставки оружия, а также детали другого военного сотрудничества.

Ким посетит россию во второй раз.

«Он надеется укрепить связи с москвой, которая становится все более изолированной после вторжения в Украину», – говорится в сообщении.

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