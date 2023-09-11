КНДР замовчує поїздку на бронепоїзді Кім Чен Ина до росії щодо постачання зброї, – ЗМІ

Кім Чен Ин зустрінеться з путіним, щоб обговорити деталі військового співробітництва.

Джерело фото: BBC

Північна Корея зберігає мовчання щодо очікуваного візиту свого лідера Кім Чен Ина до росії, навіть незважаючи на те, що він взяв участь у фотосесії з учасниками святкування 75-ї річниці заснування країни. За повідомленнями, північнокорейський лідер має відвідати далекосхідне місто Владивосток, ймовірно, на своєму бронепоїзді, для участі у саміті, який має відбутися у неділю, – пише Independent.

Південнокорейські ЗМІ обіцяють зустріч володимира путіна і Кім Чен Ина вже в середу.

Очікується, що лідер Північної Кореї зустрінеться з російським диктатором, щоб обговорити поставки зброї, а також деталі іншого військового співробітництва.

Кім відвідає рф вдруге.

«Він сподівається зміцнити зв'язки з москвою, яка стає все більш ізольованою після вторгнення в Україну», – йдеться у повідомленні.

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