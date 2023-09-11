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  1. В Україні

У Дії пропонують обрати членів журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023: нове голосування

15:24, 11 вересня 2023
Опитування триватиме з 11 до 17 вересня.
У Дії пропонують обрати членів журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023: нове голосування
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У застосунку Дія стартує нове опитування. Громадянам пропонують обрати журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.

Міжнародний пісенний конкурс пройде у Ніцці.

Опитування триватиме з 11 до 17 вересня. Долучитися до нього можуть усі користувачі Дії від 14 років.

Серед кандидатів:

  • ALYONA ALYONA
  • Jerry Heil
  • Михайло Клименко
  • Ігор Кондратюк
  • Катерина Павленко (Monokate)
  • Едуард «ДІЛЯ» Приступа
  • Павло Скороходько
  • Олена Усенко

Як взяти участь в опитуванні:

Зайдіть у Дію → натисніть Послуги → Опитування → виберіть фаворита.

Проголосувати можна за одного кандидата. Три артисти з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу журі.

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