У Дії пропонують обрати членів журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023: нове голосування

Опитування триватиме з 11 до 17 вересня.

У застосунку Дія стартує нове опитування. Громадянам пропонують обрати журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.

Міжнародний пісенний конкурс пройде у Ніцці.

Опитування триватиме з 11 до 17 вересня. Долучитися до нього можуть усі користувачі Дії від 14 років.

Серед кандидатів:

ALYONA ALYONA

Jerry Heil

Михайло Клименко

Ігор Кондратюк

Катерина Павленко (Monokate)

Едуард «ДІЛЯ» Приступа

Павло Скороходько

Олена Усенко

Як взяти участь в опитуванні:

Зайдіть у Дію → натисніть Послуги → Опитування → виберіть фаворита.

Проголосувати можна за одного кандидата. Три артисти з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу журі.

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