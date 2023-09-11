У Дії пропонують обрати членів журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023: нове голосування

У застосунку Дія стартує нове опитування. Громадянам пропонують обрати журі Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2023.
Міжнародний пісенний конкурс пройде у Ніцці.
Опитування триватиме з 11 до 17 вересня. Долучитися до нього можуть усі користувачі Дії від 14 років.
Серед кандидатів:
- ALYONA ALYONA
- Jerry Heil
- Михайло Клименко
- Ігор Кондратюк
- Катерина Павленко (Monokate)
- Едуард «ДІЛЯ» Приступа
- Павло Скороходько
- Олена Усенко
Як взяти участь в опитуванні:
Зайдіть у Дію → натисніть Послуги → Опитування → виберіть фаворита.
Проголосувати можна за одного кандидата. Три артисти з найбільшою кількістю голосів увійдуть до складу журі.
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