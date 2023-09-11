В Дії предлагают выбрать членов жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023: новое голосование

Опрос будет проходить с 11 по 17 сентября.

В приложении Дія стартует новый опрос. Гражданам предлагают выбрать жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023.

Международный песенный конкурс пройдет в Ницце.

Опрос будет проходить с 11 по 17 сентября. Присоединиться к нему могут все пользователи Дії от 14 лет.

Среди кандидатов:

ALYONA ALYONA

Jerry Heil

Михаил Клименко

Игорь Кондратюк

Екатерина Павленко (Monokate)

Эдуард «ДІЛЯ» Приступа

Павел Скороходько

Елена Усенко

Как принять участие в опросе:

Войдите в Дію → нажмите Услуги → Опрос → выберите фаворита.

Проголосовать можно за одного кандидата. Три артиста с самым большим количеством голосов войдут в состав жюри.

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