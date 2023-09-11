В Дії предлагают выбрать членов жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023: новое голосование

В приложении Дія стартует новый опрос. Гражданам предлагают выбрать жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023.
Международный песенный конкурс пройдет в Ницце.
Опрос будет проходить с 11 по 17 сентября. Присоединиться к нему могут все пользователи Дії от 14 лет.
Среди кандидатов:
- ALYONA ALYONA
- Jerry Heil
- Михаил Клименко
- Игорь Кондратюк
- Екатерина Павленко (Monokate)
- Эдуард «ДІЛЯ» Приступа
- Павел Скороходько
- Елена Усенко
Как принять участие в опросе:
Войдите в Дію → нажмите Услуги → Опрос → выберите фаворита.
Проголосовать можно за одного кандидата. Три артиста с самым большим количеством голосов войдут в состав жюри.
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