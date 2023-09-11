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Владимир Зеленский подписал закон о возвращении Высшему совету правосудия функции по рассмотрению дисциплинарных жалоб на судей

Однако Высший совет правосудия начнет рассматривать жалобы на судей после вступления в силу другого закона о создании Службы дисциплинарных инспекторов, еще не подписанного Президентом.

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  1. В Украине

В Дії предлагают выбрать членов жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023: новое голосование

15:24, 11 сентября 2023
Опрос будет проходить с 11 по 17 сентября.
В Дії предлагают выбрать членов жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023: новое голосование
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В приложении Дія стартует новый опрос. Гражданам предлагают выбрать жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023.

Международный песенный конкурс пройдет в Ницце.

Опрос будет проходить с 11 по 17 сентября. Присоединиться к нему могут все пользователи Дії от 14 лет.

Среди кандидатов:

  • ALYONA ALYONA
  • Jerry Heil
  • Михаил Клименко
  • Игорь Кондратюк
  • Екатерина Павленко (Monokate)
  • Эдуард «ДІЛЯ» Приступа
  • Павел Скороходько
  • Елена Усенко

Как принять участие в опросе:

Войдите в Дію → нажмите Услуги → Опрос → выберите фаворита.

Проголосовать можно за одного кандидата. Три артиста с самым большим количеством голосов войдут в состав жюри.

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