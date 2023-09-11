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  1. Общество

Италия – Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024

21:39, 11 сентября 2023
Матч Италия – Украина сыграют 12 сентября.
Италия – Украина: где смотреть матч квалификации к Евро-2024
Фото: ukrfootball.ua
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Во вторник, 12 сентября, сборная Украины встретится с национальной командой Италии в рамках матча отбора на чемпионат Европы-2024 в группе С. Поединок пройдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане.

Начало матча в 21:45 по киевскому времени.

Транслятором матча является медиасервис Megogo. Игру покажут на канале Megogo Футбол 1.

В цифровом вещании T2 матч сборной Украины покажут в прямом эфире региональных телеканалов «Суспільне» («Суспільне Київ», «Суспільне Харків», «Суспільне Одеса» и т.д.).

Кроме того, в эфире радио Промінь состоится аудиотрансляция матча.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сыграла вничью с Англией в рамках отбора на Евро-2024.

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