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Кабмин возбудил дисциплинарное производство относительно главы Национальной комиссии по стандартам государственного языка

Правительство поручило открыть дисциплинарное производство в отношении Председателя Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимира Мозгунова и членов Комиссии.

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Кабмин возбудил дисциплинарное производство относительно главы Национальной комиссии по стандартам государственного языка

12:46, 11 сентября 2023
Правительство поручило открыть дисциплинарное производство в отношении Председателя Национальной комиссии по стандартам государственного языка Владимира Мозгунова и членов Комиссии.
Кабмин возбудил дисциплинарное производство относительно главы Национальной комиссии по стандартам государственного языка
Источник фото: Укринформ
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Кабмин принял распоряжение, которым возбудил дисциплинарное производство по председателю, заместителю председателя и членам Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

«Возбудить дисциплинарное производство в отношении Председателя Национальной комиссии по стандартам государственного языка Мозгунова Владимира Владимировича, заместителя Председателя указанной Комиссии Мирончука Александра Яковлевича, членов указанной Комиссии Ковтунец Оксаны Степановны, Новиковой Ольги Александровны, Мазур Натальи Васильевны, Мазурик Данути Владимировны, Чернобров Юлии Анатольевны», - сказано в распоряжении правительства от 8 августа.

Комиссии по высшего корпуса государственной службы осуществить в месячный срок соответствующее дисциплинарное производство и о результатах проинформировать Кабинет Министров Украины.

Детали о причинах открытия производства пока не объявляются.

Автор: Наталя Мамченко

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