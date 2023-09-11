Кабмін порушив дисциплінарне провадження щодо голови Національної комісії зі стандартів державної мови

Уряд доручив порушити дисциплінарне провадження стосовно Голови Національної комісії зі стандартів державної мови Володимира Мозгунова та членів Комісії.

Джерело фото: Укрінформ

Кабмін прийняв розпорядження, яким порушив дисциплінарне провадження стосовно голови, заступника голови та членів Національної комісії зі стандартів державної мови.

«Порушити дисциплінарне провадження стосовно Голови Національної комісії зі стандартів державної мови Мозгунова Володимира Володимировича, заступника Голови зазначеної Комісії Мирончука Олександра Яковича, членів зазначеної Комісії Ковтунець Оксани Степанівни, Новікової Ольги Олександрівни, Мазур Наталії Василівни, Мазурик Данути Володимирівни, Чернобров Юлії Анатоліївни», - йдеться у розпорядженні Уряду від 8 серпня.

Комісії з питань вищого корпусу державної служби здійснити в місячний строк відповідне дисциплінарне провадження та про результати поінформувати Кабінет Міністрів України.

Деталі про підстави порушення провадження поки не оголошуються.

Автор: Наталя Мамченко

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