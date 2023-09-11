Розкрадання 6 млн гривень під час будівництва Подільського мосту: судитимуть директора генпідрядної організації

Генпідрядник за замовником постав перед судом слідом за розкрадання 6 млн гривень на підводних роботах під час будівництва Подільського мосту.

Джерело фото: pravda.com.ua

Судитимуть директора генпідрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро у Києві, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у грудні 2020 року генпідрядник будівництва подав недостовірну інформацію щодо обсягів та вартості виконаних підводних робіт, зокрема, очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із використанням водолазної станції.

За результатами огляду будівництва Подільського мосту із залученням експертів та водолазів було встановлено, що роботи на суму понад 6 млн гривень не були документально підтверджені. Обвинувальний акт вже направлено до Подільського районного суду міста Києва для розгляду по суті.

Раніше також було скеровано обвинувальний акт стосовно директора Комунального підприємства «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва» за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України.

Обом посадовцям також було пред'явлено підозру у завищенні вартості оренди машин і механізмів на суму 104 мільйонів гривень, завищенні вартості робіт із використанням орендованого обладнання на 36 мільйонів гривень, а також завищенні вартості робіт із фарбування прольотних плит Подільського мосту на 2 мільйони гривень.

Розслідування інших фактів незаконної діяльності під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро в місті Києві триває.

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