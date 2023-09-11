Хищение 6 млн гривен при строительстве Подольского моста: будут судить директора генподрядной организации

Генподрядчик по заказчику предстал перед судом вслед за хищением 6 млн гривен на подводных работах во время строительства Подольского моста.

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Будут судить директора генподрядной организации по факту присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах при строительстве Подольского мостового перехода через Днепр в Киеве, – сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в декабре 2020 года генподрядчик строительства подал недостоверную информацию об объемах и стоимости выполненных подводных работ, в частности, очистки металлоконструкций от обрастания на глубине 12-20 метров с использованием водолазной станции.

По результатам осмотра строительства Подольского моста с привлечением экспертов и водолазов было установлено, что работы на сумму более 6 млн гривен не были документально подтверждены. Обвинительный акт уже направлен в Подольский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Ранее также было направлено обвинительное заключение в отношении директора Коммунального предприятия «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений города Киева» по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины.

Обоим должностным лицам также было предъявлено подозрение в завышении стоимости аренды машин и механизмов на сумму 104 миллионов гривен, завышении стоимости работ с использованием арендованного оборудования на 36 миллионов гривен, а также завышении стоимости работ по покраске пролетных плит Подольского моста на 2 миллиона гривен.

Расследование других фактов незаконной деятельности во время строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве продолжается.

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