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На Полтавщине суд оправдал и освободил из-под стражи мужчину, которого подозревали в коллаборационизме

15:05, 11 сентября 2023
Суд, проанализировав показания свидетелей и исследованные в судебном заседании доказательства стороны обвинения и защиты, пришел к выводу, что доказательства никак не подтверждают сформулированное в обвинительном акте обвинение.
На Полтавщине суд оправдал и освободил из-под стражи мужчину, которого подозревали в коллаборационизме
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Диканский районный суд Полтавской области оправдал жителя пгт Шевченково Купянского района Харьковской области, которого обвиняли в пособничестве оккупантам.

Як розповіли на порталі Судової влади України, чоловіка затримали у вересні 2022 року після деокупації за підозрою в колабораціонізмі, пізніше прокурор змінив обвинувачення на пособництво державі-агресору та її збройним формуванням.

У судовому засіданні обвинувачений вказав, що жодного інкримінованого злочину не вчиняв, є патріотом України, завжди діяв лише на користь інтересам України, його затримання відбулося внаслідок неправдивих звинувачень поліцейських.

Адвокат зазначив, що жоден із свідків, які були заявлені стороною обвинувачення на досудовому слідстві не підтвердили колабораційну діяльність обвинуваченого, натомість в судовому засіданні було встановлено проукраїнську позицію обвинуваченого, який під час окупації надавав прихисток громадянам, які цього потребували, співав українські пісні, носив українську форму, висловлював своє невдоволення окупантам, внаслідок чого піддавався неодноразовому побиттю, що підтверджується як поясненнями свідків, так і наявними фотографіями у кримінальному провадженні.

Суд, проаналізувавши показання свідків та досліджені в судовому засіданні докази сторони обвинувачення та захисту, прийшов до висновку, що докази жодним чином не підтверджують сформульоване в обвинувальному акті обвинувачення.

Суд визнав громадянина невинуватим та виправдав за пред’явленим обвинуваченням у зв’язку з не доведенням, що в його діях є склад кримінального правопорушення. Запобіжний захід, застосований під час судового розгляду у виді тримання під вартою скасував та звільнив з-під варти в залі судового засідання.

Вирок набирає законної сили після спливу закінчення строку подання апеляційної скарги. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Рішення суду за посиланням.

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