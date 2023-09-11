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Украина вернула под контроль «вышки Бойко»: обнародовали видео уникальной операции

12:33, 11 сентября 2023
Во время одной из фаз операции состоялось сражение между украинскими спецназовцами на катерах и истребителем врага Су-30.
Украина вернула под контроль «вышки Бойко»: обнародовали видео уникальной операции
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Главное управление разведки Минобороны сообщило, что страна вернула под контроль газовые и нефтяные платформы в Черном море между Одессой и оккупированным Крымом. Эти объекты более известны под названием «вышки Бойко».

Буровые газо- и нефтедобывающие платформы у берегов Крыма в Черном море были оккупированы врагом в 2015 году, а с началом полномасштабного вторжения их использовали в военных целях. В частности, в качестве вертолетных площадок и для размещения средств РЛС.

В ведомстве отмечают, что провели уникальную операцию по установлению контроля над «Вышками Бойко». В частности, под контроль были возвращены буровые платформы «Петр Годовалец» и «Украина», а также СПБУ «Таврида» и СПБУ «Сиваш».

Кроме того, в ходе операции спецназовцы захватили ценные трофеи: запас вертолетных боеприпасов типа НАР, а также РЛС «Неву», которая может отслеживать движение судов в Черном море.

Также в ГУР добавили, что во время одной из фаз этой операции произошло сражение между украинскими спецназовцами на катерах и российским истребителем Су-30. В результате боя российский самолет получил поражение и вынужден был отступить.

Ранее сообщалось, что спецоперация украинской военной разведки под кодовым названием "Синица" позволила получить очень важную информацию об авиации противника.

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