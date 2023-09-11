Экс-нардепу Сергею Полищуку сообщили о подозрении за отрицание существования Украины в ток-шоу Скабеевой

СБУ сообщила о подозрении экс-депутату-предателю, который за деньги в ток-шоу Скабеевой пересказывал кремлевскую диктатуру.

Источник фото: СБУ

СБУ сообщила о подозрении в госизмене и разжигании национальной вражды бывшему народному депутату Сергею Полищуку, который скрывается за границей, – сообщает пресс-служба СБУ.

По материалам дела, до начала полномасштабного вторжения рф он регулярно посещал москву для участия в эфирах российской пропагандистки ольги скабеевой. Во время своих выступлений в ее телепередаче «60 минут» бывший депутат поддерживал агрессивную политику кремля, публично отрицал существование украинской государственности и способствовал распространению враждебных нарративов, относительно существования идеологического противостояния между украинцами.

По информации, которая есть в наличии, бывший нардеп согласовывал свою подрывную деятельность с представителями федеральной службы безопасности россии, от которых получал деньги за участие в российских телевизионных проектах. Чтобы замаскировать эту оплату, организаторы проводили операции через финансовые учреждения третьих стран.

На основании собранных доказательств, Полищуку было сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: статье 111 (государственная измена) и статье 161 (нарушение равноправия граждан по признакам расы, национальности, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков). По этим статьям предусмотрено наказание в виде до 15 лет лишения свободы.

Поскольку бывший народный депутат скрывается за границей, ведутся комплексные мероприятия с целью его привлечения к ответственности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.