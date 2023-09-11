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Министр финансов Марченко заявил, что укрепление гривны – это минус, и курс на 2024 год будет 41,4 грн за доллар

12:00, 11 сентября 2023
Сергей Марченко заявил, что Минфин беспокоит укрупнение гривны, и по этому поводу постоянно идут разговоры с МВФ.
Министр финансов Марченко заявил, что укрепление гривны – это минус, и курс на 2024 год будет 41,4 грн за доллар
Источник фото: pravda.com
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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что укрепление гривны – это плохо, и в следующем году будет предусмотрен курс 41,4 грн за доллар. Такое заявление он сделал во время мероприятия, организованного Европейской бизнес-ассоциацией, пишет ЭП.

«Нас волнует укрепление гривны. У нас нет никаких фундаментальных факторов для этого. Это минус, о котором мы общаемся с НБУ и МВФ. Это минус для экспортеров.

На следующий год предусматриваем курс 41,4 грн/$1», – цитирует Сергея Марченко издание.

Марченко уточнил, что речь идет о прогнозе Минэкономики и других уполномоченных структур, на которые Минфин ориентируется.

В свою очередь, ЭП со ссылкой на Европейскую бизнес-ассоциацию отмечает, что курс гривны в следующем году составит 41 грн за доллар.

Напомним, переход к гибкому курсу и отказ от его фиксации – одно из обязательств перед Международным валютным фондом о новой кредитной программе.

Автор: Наталья Мамченко

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