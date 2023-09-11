Міністр фінансів Марченко заявив, що зміцнення гривні – це мінус, і курс на 2024 рік буде 41,4 грн за долар

Сергій Марченко заявив, що Мінфін турбує укрпілення гривні, і стосовно цього постійно йдуть розмови з МВФ.

Джерело фото: pravda.com

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що укріплення гривні – це погано, і наступного року буде передбачено курс 41,4 грн за долар. Таку заяву він зробив під час заходу, організованого Європейською бізнес асоціацією, пише ЕП.

«Нас турбує зміцнення гривні. У нас немає жодних фундаментальних чинників для цього. Це мінус, про який ми комунікуємо з НБУ та МВФ. Це мінус для експортерів.

На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$1", - цитує Сергія Марченка видання.

Марченко уточнив, що йдеться про прогноз Мінекономіки та інших уповноважених структур, на які Мінфін орієнтується.

В свою чергу, ЕП з посиланням на Європейську бізнес-асоціацію зазначає, що курс гривні в наступному році сягне 41 грн за долар.

Нагадаємо, перехід до гнучкого курсу і відмова від його фіксації одне з зобов’язань перед Міжнародним валютним фондом про нову кредитну програму.

Автор: Наталя Мамченко

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