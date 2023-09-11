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Обрано голову Кролевецького райсуду Сумської області

17:02, 11 вересня 2023
Головою Кролевецького районного суду Сумської області обрано суддю Ірину Кибець.
Обрано голову Кролевецького райсуду Сумської області
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У Кролевецькому районному суді Сумської області відбулися збори суддів, на яких було обрано голову суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

«08 вересня 2023 року рішенням зборів суддів Кролевецького районного суду Сумської області на адміністративну посаду голови суду Кролевецького районного суду Сумської області обрано суддю Кибець Ірину Анатоліївну, як таку, що обрана шляхом таємного голосування більшістю голосів від кількості суддів Кролевецького районного суду Сумської області, терміном на 3 роки, з 09.09.2023 року по 08.09.2026 року включно», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що обрано голову Ананьївського райсуду Одеської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області. 

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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