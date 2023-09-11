На Київщині продовжуються «мінування» навчальних закладів

Другий тиждень в освітніх закладах Київщини почався з «мінувань».

Джерело фото: поліція Київщини

У понеділок, 11 вересня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування навчального закладу в Білій Церкві. Поліцейські перевіряють повідомлення про можливу небезпеку, – повідомляє поліція Київщини.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники, працівники газової служби.

«Наразі правоохоронці перевіряють приміщення. Близько 400 учасників освітнього процесу евакуювали», – йдеться у повідомленні.

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