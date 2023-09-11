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Етична рада затвердила графік перших співбесід з кандидатами на посаду члена ВРП по квоті З’їзду науковців-правників

21 вересня З’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ не відбудеться.

Повна перевірка декларацій – необов’язкова: що передбачає фінальна версія закону про відновлення декларування

У НАЗК буде час до кінця листопада, щоб відкрити частину декларацій, а у посадовців – час до кінця січня 2024 року, щоб їх подати: які спрощення для декларантів передбачає закон.

Призначення нових суддів можливе з урахуванням фінансових можливостей України – Мінфін

У Верховній Раді, тим часом, кажуть про бюджет 2024 року, як про «бюджет війни».

У конкурсі на посади суддів місцевих судів зможуть взяти участь тільки кандидати з резерву на посади суддів

Про умови конкурсу і кількість вакансій ВККС оголосить 14 вересня.

Очільник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк вирішив помститися бізнесу за відкриття кримінальної справи

У відповідь на численні скарги та заяву про злочин керівник Нацагентства з акредитації Сергій Костюк вирішив «покарати» скаржників-підприємців зупиненням діяльності.

  1. В Україні

На Київщині продовжуються «мінування» навчальних закладів

11:55, 11 вересня 2023
Другий тиждень в освітніх закладах Київщини почався з «мінувань».
На Київщині продовжуються «мінування» навчальних закладів
Джерело фото: поліція Київщини
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У понеділок, 11 вересня, до поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування навчального закладу в Білій Церкві. Поліцейські перевіряють повідомлення про можливу небезпеку, – повідомляє поліція Київщини.

На місці події працюють поліцейські, рятувальники, працівники газової служби.

«Наразі правоохоронці перевіряють приміщення. Близько 400 учасників освітнього процесу евакуювали», – йдеться у повідомленні.

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